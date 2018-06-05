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Общество

Около 40 тысяч россиян в 2017 году заявили о низком качестве медуслуг

16:1205.06.2018
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© Depositphotos / sudok1Врач. Архивное фотоВрач. Архивное фото
© Depositphotos / sudok1

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россияне часто выражают недовольство качеством медуслуг, в 2017 году свои замечания высказали около 40 тысяч человек, страховые компании выявили 7,5 миллиона нарушений прав граждан, сообщила вице-спикер Совфеда Галина Карелова на совещании во вторник.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Остается актуальной проблема качества медицинской помощи. Об этом говорит как количество обращений граждан — почти 40 тысяч в 2017 году — и данные контрольно-экспертных мероприятий страховых медицинских организаций, которые выявили 7,5 миллионов нарушений прав граждан на доступную и качественную медицинскую помощь, так и нарушения, выявляемые Росздравнадзором", — сказала сенатор.

Она напомнила, что спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко не раз поднимался вопрос о необходимости совершенствования действующей системы обязательного медстрахования, которая, несмотря на введение трехуровневого института страховых представителей и обеспечение персонифицированного подхода, не в полной мере удовлетворяет современным требованиям.

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© Depositphotos / Khakimullin
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По словам Кареловой, в своих обращениях в Совет Федерации граждане отмечают недостаточность информации о результатах контроля качества медицинской помощи и предлагают внести изменения в закон "Об обязательном медстраховании в РФ", которые сделают обязательным отображение этой информации на официальном сайте медорганизаций.

"Считаю, что мы, законодатели, должны приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить совершенствование законодательства в этой важнейшей сфере", — сказала парламентарий.

Карелова также сообщила, что Совфед внес предложение при планировании бюджета на предстоящие три года изменить методику распределения субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медстрахования, отменив, в частности, ограничение предельного значения индекса бюджетных расходов, которое касается пяти регионов — Чукотского и Ненецкого автономных округов, Якутии, Камчатского края и Магаданской области.

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Для повышения качества медицинской помощи также важно совершенствование порядка формирования и финансирования программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медуслуг, добавила законодатель.

"За последние годы фактические расходы на ее реализацию и территориальные программы выросли. В частности, почти на 20% по сравнению с 2017 годом выросла их стоимость в 2018 году. Размер субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС, направляемой в бюджеты территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов РФ, увеличился за этот же период на 333,2 миллиарда рублей, или на 21,7 %", — заключила Карелова.

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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solary
Недостаточность информации о результатах контроля качества медицинской помощи и предлагают внести изменения в закон "Об обязательном медстраховании в РФ", которые сделают обязательным отображение этой информации на официальном сайте медорганизаций

Прекрасная инициатива! Еще было бы прекрасно, что бы отображалось количество судебных дел, проигранных организацией гражданам. Сразу будет очевидно - кто есть кто и как работает.
16:35
05.06.2018
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sllsergey
а хотя что вам............
16:24
05.06.2018
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Сергей
Какая медицина может быть, когда по рентгену перелом со смещением не могут определить. Нужна тотальная чистка рядов медиков от неквалифицированных работников.
16:17
05.06.2018
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