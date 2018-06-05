Госдума приняла закон о военно-патриотическом воспитании

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Законопроект о помощи допризывникам в выборе вида и рода войск и военно-патриотическом воспитании принят Госдумой в третьем чтении, сообщает Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

"Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", направленный на создание дополнительных условий для развития системы военно-патриотического воспитания и подготовки граждан по военно-учетным специальностям", — говорится в сообщении.

Как отметили в обществе, после принятия этого закона подготовка, полученная гражданами в общественно-государственных организациях, осуществляющих военно-патриотическое воспитание, будет учитываться призывными комиссиями при определении вида и рода войск, где они будут проходить службу по призыву.

"Законопроектом предлагается отнести на уровне базового федерального закона общественно-государственные организации (в частности, ДОСААФ России) к субъектам военно-патриотического воспитания, а также к субъектам, осуществляющим подготовку граждан по военно-учетным специальностям", — уточнили в ДОСААФ.