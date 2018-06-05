Мэр Новосибирска через соцсети попросил Путина помочь достроить метро

НОВОСИБИРСК, 5 июн – РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть решил поучаствовать в прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным и записал видеообращение, в котором просит главу государства помочь с достройкой новосибирского метрополитена.

"Прямая линия — это прекрасная возможность для граждан нашей страны обратиться напрямую к лидеру государства. Я тоже являюсь сторонником прямых каналов общения. Поэтому решил записать видеообращение, чтобы рассказать президенту о тех проблемах нашего города, которые не решить без участия государства", — написал Локоть в Facebook.

Он отметил, что для Новосибирска крайне важны и требуют федеральной поддержки два вопроса – достройка Дзержинской линии метрополитена, на которую уже есть вся проектно-сметная документация, и расселение ветхого и аварийного жилья. Бюджету города для расселения 200 домов не хватает около 4 миллиардов рублей.

"Уважаемый Владимир Владимирович! В последний ваш приезд в феврале в город Новосибирск поднималась тема достройки нашего метрополитена. Для Новосибирска это крайне важно. У нас работают две линии, 13 станций, последняя из которых была введена в 2010 году. С тех пор строительство метрополитена фактически заморожено, потому что за счет бюджета города даже при поддержке областного бюджета сделать это невозможно", — говорит мэр в видеообращении.

Он попросил главу государства поддержать строительство трех станций, метродепо, заверил, что для этого в городе есть все, кроме финансовой поддержки. Ранее во вторник врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников сообщил журналистам, что проектно-сметная документация на достройку Дзержинской линии метро к 1 июня этого года была скорректирована и мэрия Новосибирска направила ее на госэкспертизу. По его словам, после положительного заключения власти региона будут поднимать этот вопрос в правительстве РФ.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, которые в настоящее время можно задать по телефону, через SMS и MMS-сообщения, прислать видеообращение, через социальные сети.