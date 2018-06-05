Госдума поддержала проект о расширении действия электронных виз

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о расширении действия электронных виз в Дальневосточном федеральном округе.

Законопроектом устанавливается возможность распространения упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам на воздушные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, следует из пояснительной записки к документу.

Уточняется, что документ распространяет упрощенный порядок въезда иностранных граждан в аэропортах на Дальнем Востоке, которые технически оснащены и готовы для оформления электронных виз.

Согласно пояснительной записке, упрощенный порядок въезда иностранцев по электронным визам будет распространен на аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово).

На остальные воздушные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, упрощенный порядок въезда иностранных граждан по электронным визам будет распространяться на основании решений правительства Российской Федерации по мере оснащения их соответствующими программно-техническими комплексами, отмечается в документе.

Как подчеркивается в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит увеличить туристический поток в регион, повысит инвестиционную привлекательность, привлечет потенциальных инвесторов и положительно отразится на экономике Дальневосточного федерального округа в целом.

В марте 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории Свободного порта Владивосток. Электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа прошлого года для граждан 18 стран. С 8 августа начал работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз.