КЕМЕРОВО, 5 июн — РИА Новости. Совет народных депутатов Кемеровской области на очередной сессии во вторник принял два региональных закона о мерах социальной поддержки пострадавших от пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщает пресс-служба облсовета.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.

"Вопросы социальной поддержки пострадавших от пожара в "Зимней вишне" рассмотрены на очередной сессии областного совета. Оба закона приняты депутатами в двух чтениях. Один из них касается социальных выплат для приобретения или строительства жилья, второй вводит областную социальную поддержку для студентов, которых коснулась эта трагедия", — сообщили РИА Новости в пресс-службе облсовета.

Согласно документам, в региональный закон "Об образовании" введена новая категория получателей мер социальной поддержки — это студенты, у которых в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли один или оба родителя (законные представители), их родные братья и сестры, лица, на иждивении которых студенты находились на день гибели данных лиц. Поддержка будет предоставляться при очном обучении студентов на платной основе в образовательных организациях высшего и профессионального образования.

Новый закон "О предоставлении социальных выплат в связи с пожаром, произошедшим в ТРЦ "Зимняя вишня" предусматривает выплаты на приобретение или строительство жилья тем, кто является родителями, вдовами (вдовцами), детьми погибших в результате трагедии. Сумма соцвыплаты определяется с учетом норматива площади жилого помещения и стоимости приобретения или строительства одного квадратного метра.

"Средства социальной выплаты могут быть направлены на приобретение одного или нескольких жилых помещений, либо строительства индивидуального жилого дома. Соцвыплаты будут предоставляться за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса", рассчитанной до 2020 года. Заявление о предоставлении социальной выплаты должно быть подано до 31 декабря 2018 года", — уточнили в облсовете.