КЕМЕРОВО, 5 июн — РИА Новости. Совет народных депутатов Кемеровской области на очередной сессии во вторник принял два региональных закона о мерах социальной поддержки пострадавших от пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщает пресс-служба облсовета.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.
"Вопросы социальной поддержки пострадавших от пожара в "Зимней вишне" рассмотрены на очередной сессии областного совета. Оба закона приняты депутатами в двух чтениях. Один из них касается социальных выплат для приобретения или строительства жилья, второй вводит областную социальную поддержку для студентов, которых коснулась эта трагедия", — сообщили РИА Новости в пресс-службе облсовета.
Согласно документам, в региональный закон "Об образовании" введена новая категория получателей мер социальной поддержки — это студенты, у которых в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли один или оба родителя (законные представители), их родные братья и сестры, лица, на иждивении которых студенты находились на день гибели данных лиц. Поддержка будет предоставляться при очном обучении студентов на платной основе в образовательных организациях высшего и профессионального образования.
Новый закон "О предоставлении социальных выплат в связи с пожаром, произошедшим в ТРЦ "Зимняя вишня" предусматривает выплаты на приобретение или строительство жилья тем, кто является родителями, вдовами (вдовцами), детьми погибших в результате трагедии. Сумма соцвыплаты определяется с учетом норматива площади жилого помещения и стоимости приобретения или строительства одного квадратного метра.
"Средства социальной выплаты могут быть направлены на приобретение одного или нескольких жилых помещений, либо строительства индивидуального жилого дома. Соцвыплаты будут предоставляться за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса", рассчитанной до 2020 года. Заявление о предоставлении социальной выплаты должно быть подано до 31 декабря 2018 года", — уточнили в облсовете.
Конструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.
После пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.
Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.
Следователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.
По делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".
Кроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.
Совет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.
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