Новые меры для СМИ за оскорбления должностных лиц не нужны, заявил Толстой

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Новые меры ответственности для СМИ за оскорбления представителей власти не нужны, законодательство в данной сфере достаточно, считает вице-спикер ГД Пётр Толстой.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе пленарного заседания поднял вопрос об оскорбительном и клеветническом характере выступлений, которые встречаются в российских СМИ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил изучить законодательное регулирование пресечения клеветы и оскорблений в СМИ, в том числе в отношении высших должностных лиц, на примере стран Европы; соответствующий доклад должен подготовить комитет по международным делам.

"Я считаю, что те законы, которые на сегодняшний день есть, они мне кажутся достаточными. Я в данном случае с Владимиром Вольфовичем (Жириновским) не могу согласиться, что нужны какие-то ещё репрессивные меры в отношении журналистов", — сказал Толстой журналистам по итогам делового завтрака в рамках международного форума "Развитие парламентаризма".

Политик подчеркнул, что, по его мнению, при этом журналисты должны со своей стороны держаться в рамках приличия при любой критике власти, которая "должна быть, но не переходить на вульгарный уровень".