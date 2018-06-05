Фильм RT о Че Геваре победил на US International Film & Video Festival

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Телеканал RT завоевал золотую и серебряную награды международного фестиваля US International Film & Video Festival за документальный фильм о кубинском революционере Эрнесто Че Геваре и видеоролик в формате 360 градусов с участием легендарного летчика-космонавта Алексея Леонова, который первым вышел в открытый космос.

"Главный приз (Gold Camera) в номинации "Документалистика: История" завоевал документальный фильм телеканала RТ на испанском "Че: Пути, следы, загадки" (Che: Caminos, huellas, enigmas), снятый к 50-летию со дня смерти Эрнесто Че Гевары. Корреспонденты RТ отправились в путешествие по шести странам Латинской Америки, чтобы рассказать неизвестные истории из жизни знаменитого кубинского революционера", — говорится в сообщении пресс-службы телеканала RT.

Кроме того, серебряную награду в категории "Документалистика: Видео в формате 360°" получил панорамный короткометражный фильм RT "360° Земли" с участием летчика-космонавта Алексея Леонова и астронавта NASA Томаса Стаффорда, принимавшего участие в экспедиции к Луне. Отмечается, что Леонов и Стаффорд, которые совершили в 1975 году знаменитое "рукопожатие в космосе", сравнивают свой опыт космических полетов с первым в истории панорамным видео, снятым RT в открытом космосе, — SPACEWALK 360.

Кроме того, в категории "Документалистика: Продолжительная новостная история" была отмечена кампания RT, в рамках которой были сняты репортажи о русскоговорящих детях, оказавшихся в иракских приютах; в Ирак и Сирию их увезли родители, попавшие под влияние запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". Благодаря сюжетам RT удалось найти родственников некоторых из сирот и вернуть их в Россию.

RT неоднократно становился призером US International Film & Video Festival. В прошлом году серия спецрепортажей RT из Ливии, видеоролик проекта RT "Космос 360", а также два документальных фильма получили три золота и одно серебро. В 2016 году RT завоевал две награды высшей категории.

Международный фестиваль US International Film & Video Festival проводится с 1967 года в Лос-Анджелесе. Жюри присуждает награды в пяти категориях: "Корпоративные", "Образовательные", "Развлекательные", "Документальные" и "Студенческие" проекты.