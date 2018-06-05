В Севастополе создадут центр для одаренных детей, заявила Матвиенко

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. На базе детского оздоровительного центра "Ласпи" под Севастополем планируется создать образовательный центр для одаренных детей, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Есть большие планы по дальнейшему развитию центра "Ласпи", чтобы он был круглогодичным, чтобы здесь был центр для одарённых детей", — сказала Матвиенко на открытии летней смены детского оздоровительного центра.
По ее словам, центр "Ласпи" в его нынешнем виде можно с полным правом рассматривать как шаг в практическом осуществлении программы Десятилетия детства.
При этом в правительстве Севастополя уточнили, что создание образовательного центра для одаренных детей планируется к 2020 году.
Детский оздоровительный центр "Ласпи", площадью 16,5 га, расположен в 30 км от Севастополя в сторону Ялты, в Ласпинской бухте. Центр был открыт в 1957 году. К 2020 году планируется увеличить мощности "Ласпи", чтобы там могли отдыхать до 750 детей в смену.