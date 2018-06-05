ФИФА и оргкомитет "Россия-2018" оценили готовность Екатеринбурга к ЧМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Подготовка Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу ФИФА 2018™ не вызывает никаких опасений и дает уверенность в том, что в Свердловской области гостей мундиаля встретят с радушием, сообщил во вторник департамент информационной политики главы региона.

Отмечается, что такая оценка усилий региональных и городских властей была озвучена по итогам последнего перед ЧМ-2018 визита в Екатеринбург совместной делегации представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018". Организаторы мундиаля, в частности, проинспектировали "Екатеринбург Арену" и созданную здесь временную инфраструктуру: деревню гостеприимства, волонтерский и медиацентр, компаунд для вещателей и другие объекты.

"Это последний визит, когда мы смотрим окончательную готовность: насколько стадион, где уже прошли тестовые матчи, готов к первому матчу чемпионата. Нас в основном интересовала временная инфраструктура стадиона. Все очень хорошо, все идет своим ходом, по плану. Готовность очень высокая и на стадионе, и в городе в целом", – приводятся в сообщении слова директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита.

Генеральный директор АНО "Оргкомитет "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что к чемпионату город преобразился. Сегодня, согласился он с Колином Смитом, подготовка находится в финальной стадии и сомнений, что все будет сделано в срок, нет. Он также подчеркнул, что к Екатеринбургу никогда не было больших вопросов, город очень много сделал для подготовки к чемпионату.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт отметил, что в рамках программы подготовки к чемпионату по плану осталось выполнить два мероприятия. "Мы 10 июня подписываем акт готовности Фестиваля болельщиков ФИФА, а 14 числа, я надеюсь, 17 тысяч зрителей придут туда и посмотрят первый матч чемпионата. И второе мероприятие – праздничное украшение города. Думаю, дня четыре нам хватит, чтобы разместить всю атрибутику", – цитирует Швиндта департамент.

Он поблагодарил коллег из ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" за высокую оценку, данную региону и городу, и заверил, что Екатеринбург в полной готовности встретит 15 июня – день первого матча на Урале.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России.

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