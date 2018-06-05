Голикова призвала привлечь РАН к решению демографических проблем в России

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая нацпрограммы по демографии, здравоохранению, образованию и науке, заявила, что Российская академия наук (РАН) должна быть привлечена к решению проблем демографии.

"Хотели бы привлечь к обсуждению очень важных вопросов, которые связаны именно с демографическими процессами, которые происходят в нашей стране, а вы знаете, что это комплексный проект, он охватывает все сферы жизнедеятельности нашего общества", — заявила Голикова на заседании президиума РАН.

Она добавила, что это "тяжелейшее направление, которое предстоит развивать и решать".