Успеть за 40 секунд: как работают московские пожарные

От момента звонка в пожарную часть до выезда бригады проходит всего 40 секунд. Как получается обеспечить столь быстрые сборы и другие подробности работы пожарных, узнал корреспондент РИА Недвижимость.
Прием-готовность
"Наша работа начинается с того, что по номерам 01 и 101 поступают заявки от граждан в оперативный зал центра управления кризисными ситуациями", – рассказывает заместитель начальника 88 пожарно-спасательной части, капитан внутренней службы Дмитрий Белов. Сюда же направляются звонки на единый номер экстренных служб 112. Центр расположен на территории главного управления МЧС России по Москве, где с еще с 1835 года находится главная московская пожарная часть.
"В среднем в оперативно-дежурную смену у нас заступает 56 человек, которые за сутки обрабатывают около 3000 звонков. Но все зависит от разных обстоятельств, например, во время резонансных событий количество заявок может доходить и до 12 тысяч", – говорит Центра управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Москве Андрей Алпатов.
После того, как диспетчер принял звонок, он по адресу заявки решает, какую пожарно-спасательную часть, или подразделение, нужно выслать на вызов. "Большинство диспетчеров работает у нас уже давно, поэтому им даже не нужно смотреть на карту, им достаточно только адреса, чтобы понять, к какому подразделению он относится", – указывает Белов. После этого диспетчеры звонят по прямому телефону в нужное подразделение и передают им вызов.
У каждой пожарно-спасательной части, в зависимости от ее расположения и размера, есть свой набор техники. Например, в 88-й Пречистенской части, которая находится при ГУ МЧС РФ по Москве, то есть в исторической усадьбе, гараж расположен в здании, где раньше находились конюшни – места здесь не очень много. Потому в арсенале пожарных только автоцистерны легкого класса, то есть небольших размеров, которые могут легко маневрировать на узких улочках центра города, проехать в любую арку, отмечает Белов.
Поэтому при необходимости центр направляет на место происшествия бригады с дополнительной техникой из других подразделений.
Прием, выезд
Фото диспетчерской 33 пожарно-спасательной части Москвы (с) Виталий Белоусов
С того момента, как дежурный в подразделении взял трубку, до выезда бригады на выезд должно пройти не более 40 секунд: за это время пожарные спускаются в гараж, где расположены стеллажи с одеждой, надевают боевое снаряжение – не более чем за 24 секунды, и выезжают.
Пожарные служат 24 часа в сутки по графику – сутки через трое. Поэтому в каждом депо есть спальня, столовые и кухни, тренажерные залы.
По словам Непо, также обязательно присутствуют в части учебные классы: сотрудники службы каждое утро начинают с занятий. "Это делается в "профилактических" целях, чтобы наши ребята не забыли теорию и правила действий в разных ситуациях", – поясняет он.
Также в начале каждой смены все сотрудники проверяют исправность дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. Баллоны для них общие, хранятся в специальном помещении, где и проводится проверка. Само снаряжение, в которое помещаются баллоны, и маска – индивидуальные, вес всей этой конструкции составляет 17 килограммов.
Каждая пожарная автоцистерна комплектуется цистерной с водой, например, в машине легкого класса ее объем составляет 1,5 тонны. Другие виды пожарных машин отличаются основным оборудованием: например, существуют автолестницы и автонасосы.
При этом каждый автомобиль снабжен пенообразователем; пожарными рукавами; инструментом для ликвидации последствий ДТП; теплоотражательными костюмами, которые предназначаются для очень высоких температур; дыхательными препаратами на сжатом воздухе – для пожарных и для пострадавших; фонарями; огнетушителями и другим необходимым оборудованием.