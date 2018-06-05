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Общество

Успеть за 40 секунд: как работают московские пожарные

12:4105.06.2018
(обновлено: 12:44 05.06.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовФото диспетчерской 33 пожарно-спасательной части МосквыФото диспетчерской 33 пожарно-спасательной части Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов

От момента звонка в пожарную часть до выезда бригады проходит всего 40 секунд. Как получается обеспечить столь быстрые сборы и другие подробности работы пожарных, узнал корреспондент РИА Недвижимость.

Прием-готовность

"Наша работа начинается с того, что по номерам 01 и 101 поступают заявки от граждан в оперативный зал центра управления кризисными ситуациями", – рассказывает заместитель начальника 88 пожарно-спасательной части, капитан внутренней службы Дмитрий Белов. Сюда же направляются звонки на единый номер экстренных служб 112. Центр расположен на территории главного управления МЧС России по Москве, где с еще с 1835 года находится главная московская пожарная часть.

Пожар
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Диспетчеры фиксируют вызов, записывают контакты заявителя, его имя и фамилию, точный адрес происшествия, уточняют, что и где именно происходит – горение, задымление, искрят ли провода, и другие подробности. Дело в том, что чем больше информации получат пожарные изначально, тем быстрее и лучше они смогут реагировать на месте, уточняет Белов.

"В среднем в оперативно-дежурную смену у нас заступает 56 человек, которые за сутки обрабатывают около 3000 звонков. Но все зависит от разных обстоятельств, например, во время резонансных событий количество заявок может доходить и до 12 тысяч", – говорит Центра управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Москве Андрей Алпатов.

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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ни один звонок не остается без внимания, даже если он не связан с пожарами: диспетчеры перенаправляют сообщения о происшествиях в соответствующие службы. В центр поступают звонки и на телефон доверия МЧС по Москве, если проблема не входит в ведение спасателей, звонок также перенаправляется в другие столичные службы доверия.

После того, как диспетчер принял звонок, он по адресу заявки решает, какую пожарно-спасательную часть, или подразделение, нужно выслать на вызов. "Большинство диспетчеров работает у нас уже давно, поэтому им даже не нужно смотреть на карту, им достаточно только адреса, чтобы понять, к какому подразделению он относится", – указывает Белов. После этого диспетчеры звонят по прямому телефону в нужное подразделение и передают им вызов.

© РИА Новости / Виталий БелоусовФото автоцистерны легкого класса
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Фото автоцистерны легкого класса

У каждой пожарно-спасательной части, в зависимости от ее расположения и размера, есть свой набор техники. Например, в 88-й Пречистенской части, которая находится при ГУ МЧС РФ по Москве, то есть в исторической усадьбе, гараж расположен в здании, где раньше находились конюшни – места здесь не очень много. Потому в арсенале пожарных только автоцистерны легкого класса, то есть небольших размеров, которые могут легко маневрировать на узких улочках центра города, проехать в любую арку, отмечает Белов.

Поэтому при необходимости центр направляет на место происшествия бригады с дополнительной техникой из других подразделений.

Прием, выезд

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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В подразделении звонок принимает свой диспетчер, в районных частях дежурит один человек, в окружных – два. Дежурный еще в момент разговора записывает все данные вызова и тут же подает звуковой сигнал в части и по громкой связи объявляет все "параметры" вызова, рассказывает начальник караула 33 пожарно-спасательной части Москвы Дмитрий Непо.

Фото диспетчерской 33 пожарно-спасательной части Москвы (с) Виталий Белоусов

С того момента, как дежурный в подразделении взял трубку, до выезда бригады на выезд должно пройти не более 40 секунд: за это время пожарные спускаются в гараж, где расположены стеллажи с одеждой, надевают боевое снаряжение – не более чем за 24 секунды, и выезжают.

Пожарные служат 24 часа в сутки по графику – сутки через трое. Поэтому в каждом депо есть спальня, столовые и кухни, тренажерные залы.

© РИА Новости / Виталий БелоусовФото одевшегося пожарного
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Фото одевшегося пожарного

По словам Непо, также обязательно присутствуют в части учебные классы: сотрудники службы каждое утро начинают с занятий. "Это делается в "профилактических" целях, чтобы наши ребята не забыли теорию и правила действий в разных ситуациях", – поясняет он.

Также в начале каждой смены все сотрудники проверяют исправность дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. Баллоны для них общие, хранятся в специальном помещении, где и проводится проверка. Само снаряжение, в которое помещаются баллоны, и маска – индивидуальные, вес всей этой конструкции составляет 17 килограммов.

© РИА Новости / Виталий БелоусовФото проверки дыхательного препарата на сжатом воздухе
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Фото проверки дыхательного препарата на сжатом воздухе

Сотрудник МЧС. архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Обычно в частях, где здания двухэтажные, с верхних этажей вниз ведет спусковой столб. Пожарные, к примеру, из спальни спускаются за несколько секунд в гараж, где одеваются и отправляются на готовых и полностью укомплектованных автомобилях на вызов. Время, за которое бригада должна добраться до места вызова, составляет 10 минут. Стоит отметить, что в Москве лучший временной показатель в России – время прибытия первого пожарно-спасательного подразделения составляет в среднем 6 минут. По данным международной ассоциации пожарных и спасательных служб — этот показатель лучше, чем в таких мегаполисах, как Берлин, Лондон и Нью-Йорк.

Каждая пожарная автоцистерна комплектуется цистерной с водой, например, в машине легкого класса ее объем составляет 1,5 тонны. Другие виды пожарных машин отличаются основным оборудованием: например, существуют автолестницы и автонасосы.

© РИА Новости / Виталий БелоусовАвтолестница
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Автолестница

При этом каждый автомобиль снабжен пенообразователем; пожарными рукавами; инструментом для ликвидации последствий ДТП; теплоотражательными костюмами, которые предназначаются для очень высоких температур; дыхательными препаратами на сжатом воздухе – для пожарных и для пострадавших; фонарями; огнетушителями и другим необходимым оборудованием.

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