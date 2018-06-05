Правчас с участием Топилина может состояться в Госдуме осенью

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Госдума РФ во вторник в ходе пленарного заседания отменила правительственный час с участием министра труда и соцзащиты Максима Топилина, ранее запланированный на 5 июня, правчас может состояться в осеннюю сессию, сообщил первый зампред комитета Госдумы по регламенту и организации работы нижней палаты парламента Александр Курдюмов.

Ранее сообщалось, что правительственный час с участием Топилина пройдет в Госдуме 5 июня. Ожидалось, что парламентарии смогут обсудить с министром вопрос о повышении пенсионного возраста.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по регламенту и организации работы нижней палаты парламента, решение было принято в понедельник на заседании Совета Государственной думы.

"Дата проведения правительственного часа с участием Топилина Максима Анатольевича будет согласована с ним дополнительно… Я думаю, рассмотрение перенесем на осеннюю сессию", — сказал Курдюмов.