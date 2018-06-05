Медведев заявил о необходимости сохранения экологического фонда России

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил экологов с профессиональным праздником и выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся сохранить уникальный экологический фонд России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Сохранение уникального экологического фонда России – это наша общая задача. Задача государства, региональных и местных властей, промышленных предприятий. Задача каждого жителя нашей страны. И я уверен, что вместе мы справимся", — написал он.

Медведев подчеркнул, что вопрос экологии в последнее время стоит особенно остро, так как безопасность воздуха, пищи влияет на жизнь и здоровье граждан. В связи с этим профессия эколога очень востребована, ведь только при их активном участии "можно построить экологически ориентированную экономику, основанную на энергоэффективных и ресурсосберегающих технологиях", а также "защитить от исчезновения сотни редких видов животных и растений, перевести промышленные предприятия на зелёные, наилучшие доступные технологии, предотвратить ущерб, который наносится природе", говорится в телеграмме.

Глава правительства отметил, что очень важно сформировать у граждан культуру заботы о природе, научить людей неравнодушному и бережному отношению к окружающей среде. В завершение Медведев пожелал экологам "успехов в работе, крепкого здоровья и реализации всех планов".