Глава ГИБДД назвал основную причину гибели детей в ДТП за городом

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Основной причиной гибели детей-пассажиров на загородных дорогах являются превышение скорости и выезд автомобиля на встречную полосу, сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

В начале летних школьных каникул глава ГИБДД выступил с обращением к родителям, он призвал их присоединиться к популяризации ответственного поведения взрослых на дорогах и формированию правильного примера для детей.

"Основной причиной ДТП, повлекших гибель детей-пассажиров, на загородных дорогах является несоблюдение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения, в черте городов и населенных пунктов — несоблюдение правил проезда перекрестков", — цитирует Черникова пресс-служба ГИБДД.

Он также отметил, что число ДТП, произошедших с детьми по их собственной неосторожности, стабильно снижается. Кроме того, практика применения детских удерживающих кресел в автомобилях становится повсеместной. В настоящее время только в 13% случаев гибели дети-пассажиры перевозились без детских автокресел или не были пристегнуты ремнями безопасности.