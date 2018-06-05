Фестиваль крапивы под Тулой собрал 7,5 тысяч участников

ТУЛА, 5 июн — РИА Новости. Более 7,5 тысячи человек стали участниками Международного фестиваля крапивы в селе Крапивна Тульской области, они продегустировали традиционные блюда русской кухни из крапивы, сразились в крапивных боях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

"Я приезжаю сюда уже шестой год подряд и вижу, как меняется Крапивна: ремонтируются дороги, благоустраиваются улицы. Для развития села проведение такого масштабного мероприятия играет большую роль — с каждым годом фестиваль привлекает в Крапивну все больше людей", — сказал, открывая фестиваль, Юрий Андрианов, председатель правительства Тульской области, при поддержке которого прошло мероприятие.

В пресс-службе добавили, что гостей фестиваля ожидали выступления музыкантов в стилях этно и джаз, ярмарка сувениров и изделий ручной работы, изготовлению которых можно было поучиться на традиционных мастер-классах, а также интерактивные программы, квесты и конкурсы, позволяющие больше узнать об истории Крапивны и растении, ставшем символом села.

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