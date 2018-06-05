Названы регионы с худшей экологической обстановкой

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Свердловская область стала регионом с худшей экологической обстановкой. Об этом свидетельствуют данные общественной организации "Зеленый патруль" по итогам весны 2018 года.

Регион занял в рейтинге 85-е место. Следом за ним идет лидер прошлогоднего антирейтинга — Челябинская область. Третье место заняло Подмосковье, которое оказалась в нижней части списка из-за проблем со свалками.

Самым благополучным с точки зрения экологии регионом эксперты назвали Тамбовскую область. В первую десятку также вошли Республика Алтай, Алтайский край, Курская, Белгородская, Мурманская области, Санкт-Петербург, Ульяновская область, Чувашия и Республика Коми.

"Алтайские регионы активнее решают экологические проблемы и могут потеснить Тамбовскую область с первого места. На место в десятке лучших могут претендовать Краснодарский край, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария", — пояснил RT председатель правления "Зеленого патруля" Андрей Нагибин.

Экологи формируют рейтинг с 2007 года. Данные публикуются по итогам каждого сезона четыре раза в год.