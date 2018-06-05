В Москве завершили комплексное благоустройство улицы Солянка

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Комплексное благоустройство улицы Солянка и Солянского проезда в Москве, которое началось в сентябре прошлого года, завершено, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На Солянке и в Солянском проезде проложили более 1,2 тысячи метров траншей кабельной канализации, куда убрали 5,5 тысячи метров воздушных линий связи, и установили около 90 кабельных колодцев. Как отметил Бирюков, это позволит оперативно выполнять ремонт в случае необходимости и подключать дополнительные линии без масштабных разрытий.

"На обеих улицах мы оптимизировали ширину полос движения. Это позволило сохранить прежнее количество полос, по три на каждой улице, и при этом расширить тротуары и упорядочить скорость потока. После благоустройства две полосы отвели для общественного транспорта и одну – для автомобилей", – сказал заммэра.

На четной стороне Солянского проезда пешеходная часть расширена до 2,5 метра и замощена гранитной плиткой, общая площадь мощения – почти 6,5 тысячи квадратных метров. Также на Солянке и в Солянском проезде установлено более 2 тысяч метров бордюрного камня и более 70 опор для современных фонарей с энергосберегающими лампами.

На проезжей части и дворовых территориях демонтировали изношенное дорожное покрытие и уложили новый асфальт, нанесли дорожную разметку, установили светофор и дорожные знаки. Кроме того, обустроено 2,5 тысячи квадратных метров газонов, установлены урны, скамейки и две информационные стелы для удобства горожан и туристов.

В этом году в центре столицы ведутся работы на улицах и переулках, примыкающих к ранее благоустроенным территориям. Так, Солянка и Солянский проезд примыкают к благоустроенной зоне Спасоглинищевского переулка.

Как напомнили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, ранее здесь реконструировали ливневую канализацию и отремонтировали инженерные коммуникации.