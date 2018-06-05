В России зарегистрировали более 400 заболевших от укусов клещей

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Почти 50 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и около 370 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом зафиксировано в РФ на 1 июня, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"На 1 июня 2018 года в Российской Федерации зарегистрировано 49 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 367 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, количество заболевших КВЭ и ИКБ не превышает среднемноголетних значений за аналогичный пятилетний период", — говорится в сообщении.

Кроме этого, зарегистрирован один случай заболевания гранулоцитарным анаплазмозом.

По данным Роспотребнадзора на 1 июня 2018 года, за медицинской помощью обратились более 175 тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе почти 47 тысяч детей. Отмечается, что данные показатели "не превышают среднемноголетних значений". Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.