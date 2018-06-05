МЧС прогнозирует усиление лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС России предупреждает о возможном осложнении обстановки с природными пожарами в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба ведомства.

"По данным синоптиков, практически на всей территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов сохранится жаркая и ветреная погода. Неблагоприятные метеоусловия будут способствовать осложнению обстановки с возгораниями в природной среде особенно в Амурской области, Хабаровском крае (Дальний Восток), в Забайкалье и Бурятии (Сибирь)", — говорится в сообщении.

По данным СРЦ, несмотря на действие атмосферного фронта, который движется от восточной Сибири в сторону Хабаровского края, дожди ожидаются локально и существенно не повлияют на пожароопасную обстановку.

"Наоборот, сопутствующие порывы ветра могут способствовать увеличению площадей природных пожаров", — отмечают в МЧС.

СРЦ предупреждает, что населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнем и пожароопасными предметами. Местным властям необходимо своевременно вводить особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на проведение любых работ с открытым огнем не только для населения, но и для сельхозпроизводителей, лесозаготовителей, строителей и всех организаций, деятельность которых связана с применением пожароопасных средств. Спасатели рекомендуют в регионах усилить профилактическую работу.