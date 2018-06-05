Ярославский губернатор пообещал системное решение проблемы с мусором

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Транш в 500 миллионов рублей от правительства Москвы за размещение столичного мусора на ярославском полигоне позволит впервые за долгие годы начать решать мусорную проблему системно, заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в интервью РИА Новости.

Миронов рассказал, что в этом году власти региона принялись за решение проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами.

"Сейчас мы нацелены на разработку конкретных механизмов эффективного обращения с отходами производства и потребления, включая создание мусороперерабатывающих заводов. Привлекаем общественность, боремся с несанкционированными свалками", — сказал он.

Губернатор напомнил, что Ярославская область около месяца назад начала временно принимать мусор из Москвы.

"Конечно, это было непростое решение, у многих ярославцев оно вызвало протест. Но это временное решение мы используем с максимальной пользой для себя. Впервые появляется возможность в Ярославской области системно подойти к решению мусорной проблемы", — подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что за размещение столичного мусора на полигоне "Скоково" Ярославская область получит от правительства Москвы транш в 500 миллионов рублей.

"(Эти средства) мы направим на ликвидацию несанкционированных свалок в регионе, модернизацию полигона "Скоково" и создание уникальной современной экоаналитической лаборатории, которая будет осуществлять мониторинг состояния окружающей среды на самом высоком уровне", — подчеркнул собеседник.