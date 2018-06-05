Тайм-аут для болельщиков: балет, цветы и парусники на ЧМ-2018 в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Болельщики, приехавшие в Петербург на чемпионат мира по футболу, смогут познакомиться с русским классическим балетом, увидеть фестиваль цветов и парусников и узнать историю футбола в городе на Неве.
С чего начать знакомство
Футбольным болельщикам, впервые приехавшим в Петербург, стоить посетить Петропавловскую крепость, с которой началась история столицы империи. Композиционное ядро ее ансамбля — собор Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В Петропавловском соборе расположена фамильная усыпальница Романовых, основанная Петром Великим.
Кроме исторических экспозиций посетители Петропавловки увидят целый комплекс самых разнообразных выставок, от музея орудий средневековых пыток до очерков из жизни ленинградской коммунальной квартиры.
В Эрмитаже в дни футбольных матчей будет "работать" оракулом эрмитажный кот Ахилл, который предскажет итоги спортивных состязаний. А для удобной ориентировки в городе создана единая служба поддержки болельщиков. В 12 городских туристско-информационных центрах, а также у консультантов новой петербургской службы "Я знаю город", которые будут перемещаться по центральным улицам на сегвеях, можно будет получить информацию о всех интересных событиях.
Футбольные маршруты
Отдельно для живущих футболом — "Петербург для болельщиков" или "Что посмотреть за три часа до матча". Это обзорная автобусная экскурсия по основным объектам показа с завершением экскурсии у мест сосредоточения трансферного транспорта к стадиону "Санкт-Петербург Арена".
О развитии футбола в северной столице расскажет выставка "Футбольная история Санкт-Петербурга". В выставочном зале Архивного центра покажут исторические фотографии и расскажут о традициях футбольных фанатов.
Время русской классики
Другой балет Петра Чайковского, который увидят гости города, "Щелкунчик", считается символом волшебных перемен и постоянного обновления жизни. "Щелкунчик", поставленный Начо Дуато, по его словам, стал "подлинным прощанием хореографа с Россией". В соавторстве с французским художником Жеромом Капланом испанский хореограф "создал оммаж городу, который поразил его своим величием, артистами и зрителями". Действие балета его создатели перенесли в предреволюционную Россию, в Серебряный век русской культуры.
Хореограф Начо Дуато поставил свою версию знаменитого балета "Ромео и Джульетта", следуя за музыкой, и наполняет танцем каждый эпизод. Драматическая история двух влюбленных разворачивается на фоне жизни итальянского города, не останавливающейся ни на секунду: лирические сцены чередуются с картинами уличных праздников в духе комедии дель арте, в которые грубо вторгаются стычки враждующих кланов. Вместе с хореографом над постановкой работали художник-сценограф Джаффар Чалаби, художник по свету Брэд Филдс и художник по костюмам Ангелина Атлагич.
Легендарный Мариинский театр также представит классику: одноактную оперу "Белые ночи" по мотивам романа Федора Достоевского и балет в двух действиях "Анна Каренина" по произведению Льва Толстого. В сезон "светлой темноты" Петербурга романтическая история любви от классика прозвучит настоящим гимном городу белых ночей. Балет о трагической судьбе одной из главных героинь Толстого в постановке Алексея Ратманского создан с кинематографической легкостью и не первый год покоряет зрительские сердца.
В 2009 году за роль Князя К. Олег Басилашвили был награжден Российской национальной театральной премией "Золотая Маска" (номинация "Лучшая мужская роль"). Также в летнем репертуаре театра – постановки по произведениям Антона Чехова, Александра Островского, Ивана Вырыпаева и других классиков и современников.
Цветы, шашлык и паруса
Еще одно яркое событие – традиционный международный "Фестиваль цветов". "Парад цветов" с ретроавтомобилями, конными экипажами и цветочными платформами пройдет по Невскому проспекту, после чего на Дворцовой площади состоятся творческие состязания флористов. Главная площадь города утонет в цветочных фантазиях мастеров со всего света.
Всего перед началом спортивных мероприятий в городе высадили более 8 миллионов радующих глаз растений. К чемпионату городские улицы украсят 20 тысяч цветочных арок, каскадов и фигурных вазонов. Количество подвесных кашпо с цветущими растениями увеличат в три раза — до 400 тысяч.
Фестиваль ландшафтного искусства "Императорские сады России" будет проходить в этом году в Летнем саду в Санкт-Петербурге. Тема фестиваля этого года — "Цветочная ассамблея". Участники конкурса получат призы за лучшую цветочную композицию и лучшую садовую скульптуру.
Любители мощных мотоциклов и гитар смогут отправиться на международный байк-рок-фестиваль "Штолль-2018" в Лужском районе Ленинградской области. В программе: концерты рок-групп, конкурсы для мотоциклистов, парад мототехники, общение, отдых на природе.
Весь месяц в Петербурге насыщенными прогулками могут быть не только дни — чемпионат мира по футболу проводится в северной столице в сезон знаменитых белых ночей.