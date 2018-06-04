Путин переадресовал Пригожину вопрос о "фабрике троллей"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин переадресовал бизнесмену Евгению Пригожину вопрос о "фабрике троллей", отметив, что российское государство не имеет к ней отношения.

"Спросите у него. Российское государство не имеет к этому никакого отношения", — сказал Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF, отвечая на вопрос о связи российского руководства с так называемой "фабрикой троллей", работу которой связывают с Пригожиным.

Текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля.