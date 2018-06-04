ДОСААФ предложил законодательно уточнить статус организации

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) предлагает законодательно уточнить статус организации, сделав ее главной организацией по патриотическому воспитанию молодежи, об этом заявил статс-секретарь — заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов.
"Данное изменение предоставит возможность вступления в члены ДОСААФ России молодежи с 14 лет и тем самым значительно расширит ее ряды", — подчеркнул он.
Он рассказал, что обществом совместно с комитетом Госдумы по обороне был разработан законопроект "О допризывной и вневойсковой подготовке граждан Российской Федерации", принятие которого позволит значительно повысить эффективность решения задач, стоящих перед ДОСААФ России.