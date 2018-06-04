ДОСААФ предложил законодательно уточнить статус организации

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) предлагает законодательно уточнить статус организации, сделав ее главной организацией по патриотическому воспитанию молодежи, об этом заявил статс-секретарь — заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов.

"В ходе парламентских слушаний было предложено законодательно уточнить статус ДОСААФ путем внесения изменений в соответствующее постановление правительства РФ от 2009 года, сделав эту организацию головной по патриотическому воспитанию молодежи, а также придав ей статус молодежной социально ориентированной организации", — сказал Стаськов на заседании наблюдательного совета общества.

"Данное изменение предоставит возможность вступления в члены ДОСААФ России молодежи с 14 лет и тем самым значительно расширит ее ряды", — подчеркнул он.

Заместитель председателя также сообщил, что из-за несовершенства законодательства ДОСААФ России как общественно-государственная организация существенно ограничена в правах в вопросе участия в конкурсах на получения президентских грантов.

Он рассказал, что обществом совместно с комитетом Госдумы по обороне был разработан законопроект "О допризывной и вневойсковой подготовке граждан Российской Федерации", принятие которого позволит значительно повысить эффективность решения задач, стоящих перед ДОСААФ России.