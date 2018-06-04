Субсидии ДОСААФ из федерального бюджета сократились в девять раз

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Субсидии ДОСААФ из федерального бюджета сократились почти в девять раз за семь лет, сообщил статс-секретарь — заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов на заседании наблюдательного совета общества.
По его словам, "субсидии Минспорта России на развитие авиационных, технических видов спорта и технического творчества с 2011 года последовательно сокращались, а в 2016 и 2017 годах не были выделены".
Стаськов отметил, что Минобороны России регулярно выделяет субсидии, но исключительно на подготовку граждан по военно-учетным специальностям. "Другие федеральные министерства и ведомства субсидии ДОСААФ России не выделяют", — сообщил статс-секретарь.