Субсидии ДОСААФ из федерального бюджета сократились в девять раз

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Субсидии ДОСААФ из федерального бюджета сократились почти в девять раз за семь лет, сообщил статс-секретарь — заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов на заседании наблюдательного совета общества.

"С 2011 года по настоящее время произошло последовательное сокращение предоставления субсидий ДОСААФ России из федерального бюджета на исполнение государственной задачи по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан почти в девять раз, несмотря на то, что все задачи являются затратными, для их выполнения требуется материальное и финансовое обеспечение", — сказал Стаськов.

По его словам, "субсидии Минспорта России на развитие авиационных, технических видов спорта и технического творчества с 2011 года последовательно сокращались, а в 2016 и 2017 годах не были выделены".

Стаськов отметил, что Минобороны России регулярно выделяет субсидии, но исключительно на подготовку граждан по военно-учетным специальностям. "Другие федеральные министерства и ведомства субсидии ДОСААФ России не выделяют", — сообщил статс-секретарь.