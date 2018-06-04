МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Требования к поведению летчиков, в том числе и касающиеся запрета на употребление алкоголя перед рейсом, нужно прописывать в отраслевых нормативах, считает первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Авиакомпания "Победа" ранее уволила двух пилотов за употребление алкоголя перед вылетом. В компании также высказались за внесение соответствующих поправок в законодательство, касающихся наказания летчиков за употребление спиртных напитков на работе.

"Есть много профессий, в рамках которых нельзя выходить пьяными на работу. Это касается и пилотов, и водителей автобусов, и ряда других", — сказал Калашников РИА Новости в понедельник.

По его мнению, необходимо усилить контроль за пилотами, их состоянием перед рейсом. Однако "любые штрафы прописывать законодательно нет смысла, это должно быть отражено в отраслевых правилах", уверен он.

Калашников подчеркнул, что уже существует определенная практика в рамках Трудового Кодекса.