В Думу внесли проект об оплате работы учителей на ЕГЭ и итоговой аттестации

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Шеин внес в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому предлагается распространить правила оплаты работы учителей на ЕГЭ на экзамены для выпускников девятых классов (ГИА), заключая срочный трудовой договор с работниками образования.
Депутат Шеин в своем законопроекте изменить формулировку таким образом, чтобы включить в перечень работ, за которые работникам образовательных организаций предоставляются дополнительные компенсации, не только сам единый государственный экзамен (ЕГЭ), который проводится по окончании полного среднего образования, но и основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдается по окончании общего среднего образования, а также государственный выпускной экзамен (ГВЭ).
"Использование формулировки "срочный трудовой договор" поставит отношения между организатором ГИА и работником в строгие рамки трудовых отношений и повысит защищенность работников образовательных организаций", — говорится в пояснительной записке.
С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и базовой математике. Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек. Первые экзамены по географии и информатике прошли 28 мая.