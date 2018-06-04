В Думу внесли проект об оплате работы учителей на ЕГЭ и итоговой аттестации

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Шеин внес в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому предлагается распространить правила оплаты работы учителей на ЕГЭ на экзамены для выпускников девятых классов (ГИА), заключая срочный трудовой договор с работниками образования.

Ранее похожий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Его автором выступила член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова. Законопроектом предлагалось предусмотреть применение гарантий и оплаты не только в отношении педагогических работников, участвующих в проведении ЕГЭ, а в целом в проведении ГИА-9 и ГИА-11 во всех формах, установленных действующим законодательством об образовании.

Депутат Шеин в своем законопроекте изменить формулировку таким образом, чтобы включить в перечень работ, за которые работникам образовательных организаций предоставляются дополнительные компенсации, не только сам единый государственный экзамен (ЕГЭ), который проводится по окончании полного среднего образования, но и основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдается по окончании общего среднего образования, а также государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

"Использование формулировки "срочный трудовой договор" поставит отношения между организатором ГИА и работником в строгие рамки трудовых отношений и повысит защищенность работников образовательных организаций", — говорится в пояснительной записке.

Также законопроектом предлагается указать, что срочный трудовой договор работника образовательной организации должен заключаться с органом государственной власти. При этом срочные трудовые договоры предполагается заключать со всеми работниками образовательных организаций, участвующими в проведении ГИА, вне зависимости от исполняемой ими функции. Сами работники должны будут освобождаться от выполнения своих должностных обязанностей с сохранением заработной платы.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и базовой математике. Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек. Первые экзамены по географии и информатике прошли 28 мая.