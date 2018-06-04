Депутаты Госдумы и немецкие эксперты обсудят борьбу с "группами смерти"

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Депутаты Госдумы будут работать над решением проблем в сфере кибербезопасности совместно с германским Советом по кибербезопасности, парламентарии обменяются с немецкими экспертами опытом борьбы с "группами смерти", сообщил РИА Новости глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (ЕР).

Политик сообщил, что обсудил с главой германского Совета по кибербезопасности Хансом Вильгельмом Дюном "группы смерти" и другие интернет-ресурсы, которые склоняют детей к самоубийству.

"Он (Дюн — ред.) предложил нам – конкретно мне и депутатам – во взаимодействии с ним продолжить работу по отработке проблемы и пути решения. Я думаю, что надо воспользоваться опытом… Я воспринял это предложение реально и готов с ним взаимодействовать. Он оставил свои координаты и пригласил нас сначала съездить в Германию, а затем здесь провести что-то наподобие форума, касающегося кибербезопасности", — сказал Пискарев на полях Международного форума "Развитие парламентаризма".

"Мы приняли ряд законов, которые нам существенно сдержали поток такого рода преступлений. Но, тем не менее, проблема осталась, потому что серверы, с которых вещали эти ресурсы, они остались за границей. Я спрашивал его (Дюна — ред.), как за границей можно было бы эти серверы выявлять и ликвидировать. Он говорит, что у них эта работа проводится в Германии, и готов поделиться опытом", — добавил Пискарев.

Первый Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит по инициативе Государственной Думы в Москве 4-5 июня на территории ВВЦ. Ожидается, что форум станет ежегодным событием внешнеполитической повестки Госдумы.