Депутаты Госдумы и немецкие эксперты обсудят борьбу с "группами смерти"

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Депутаты Госдумы будут работать над решением проблем в сфере кибербезопасности совместно с германским Советом по кибербезопасности, парламентарии обменяются с немецкими экспертами опытом борьбы с "группами смерти", сообщил РИА Новости глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (ЕР).
"Он (Дюн — ред.) предложил нам – конкретно мне и депутатам – во взаимодействии с ним продолжить работу по отработке проблемы и пути решения. Я думаю, что надо воспользоваться опытом… Я воспринял это предложение реально и готов с ним взаимодействовать. Он оставил свои координаты и пригласил нас сначала съездить в Германию, а затем здесь провести что-то наподобие форума, касающегося кибербезопасности", — сказал Пискарев на полях Международного форума "Развитие парламентаризма".
Первый Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит по инициативе Государственной Думы в Москве 4-5 июня на территории ВВЦ. Ожидается, что форум станет ежегодным событием внешнеполитической повестки Госдумы.