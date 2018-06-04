Россиянам упростили подачу заявок на уплату страховых взносов на пенсию

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий для россиян процесс подачи в Пенсионный фонд заявления на уплату добровольных дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

Изменения вносятся в федеральный закон №56, регламентирующий работу государственной программы софинансирования пенсионных накоплений. Войти в программу можно было с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года. Согласно программе, если человек перечисляет на накопительную пенсию от 2 тысяч рублей в год, но не более 12 тысяч, государство удваивает эти деньги. Тем не менее, россияне могут сами формировать пенсионные накопления в системе обязательного пенсионного страхования и самостоятельно делать страховые взносы на накопительную пенсию. Софинансироваться эти средства, однако, уже не будут. Для этого им надо обратиться в Пенсионный фонд и подать заявку.

Раньше ее можно было подать только по месту жительства, однако поправки в закон утверждают экстерриториальный принцип.

Кроме того, упрощается сам процесс уплаты страхового взноса. Если раньше после того, как человек решил самостоятельно сделать взнос, нужно было принести платежные документы из банка в Пенсионный фонд, то сейчас такой необходимости уже нет, так как все необходимые сведения передаются по интернету.