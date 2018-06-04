Эксперт выступил за ужесточение наказания пилотам за употребление алкоголя

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Инициатива об ужесточении наказания для пилотов за употребление спиртных напитков перед рейсом является правильной, считает эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко.
"Это правильная инициатива, ведь употребление спиртных напитков перед рейсом может самым негативным образом отразиться на безопасности полетов", — сказал Галенко РИА Новости.
Он напомнил, что решение об аннулировании пилотских лицензий принимает Росавиация. Однако, отметил эксперт, ведомство может лишить пилотов только тех свидетельств, которые прошли валидацию в России. Если у пилота есть лицензия, полученная в Европе или США, то он может устроиться в иностранную авиакомпанию.