Эксперт выступил за ужесточение наказания пилотам за употребление алкоголя

Пилоты в кабине самолета на стоянке в аэропорту. Архивное фото

Пилоты в кабине самолета на стоянке в аэропорту. Архивное фото

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Инициатива об ужесточении наказания для пилотов за употребление спиртных напитков перед рейсом является правильной, считает эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко.

Авиакомпания "Победа" уволила ранее двух пилотов за употребление алкоголя перед вылетом. Законодательство не предусматривает лишение нарушителей пилотских свидетельств. Однако гендиректор "Победы" Андрей Калмыков заявил, что авиакомпания будет добиваться внесения в законодательство жесточайшей ответственности за употребление алкоголя в авиатранспортной отрасли.

"Это правильная инициатива, ведь употребление спиртных напитков перед рейсом может самым негативным образом отразиться на безопасности полетов", — сказал Галенко РИА Новости.

Он напомнил, что решение об аннулировании пилотских лицензий принимает Росавиация. Однако, отметил эксперт, ведомство может лишить пилотов только тех свидетельств, которые прошли валидацию в России. Если у пилота есть лицензия, полученная в Европе или США, то он может устроиться в иностранную авиакомпанию.