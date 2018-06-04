МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Количество больных психическими расстройствами в России с 2000 по 2017 год уменьшилось, заявил председатель правления Российского общества психиатров, главный внештатный эксперт по психиатрии Росздравнадзора Николай Незнанов.

"По всем психическим заболеваниям — и первичной заболеваемости, и общей заболеваемости — в силу разных причин процент прироста отрицательный. В последние годы общая заболеваемость по различным диагностическим группам идет на снижение. Динамика первичной заболеваемости психических расстройств у населения Российской Федерации с 2000 по 2017 год тоже имеет тенденцию к снижению", — сказал Незнанов, выступая на научно-практической конференции об оказании медицинской помощи при психических расстройствах.