Во время "Рыбной недели" москвичи купили более 144 тонн рыбы

Рыбные консервы на прилавке во время фестиваля Рыбная неделя в Москве. Архивное фото

Рыбные консервы на прилавке во время фестиваля Рыбная неделя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Более двух миллионов человек стали посетителями фестиваля "Рыбная неделя" в Москве, всего было продано более 144 тонн рыбы и около 5,5 тысяч устриц, сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Он рассказала, что гастрономические фестивали, посвященные только одному виду продуктов, набирают популярность по всему миру, поскольку востребованы не только среди местных жителей, но и привлекают огромное количество туристов, что дает большой экономический эффект.

"Пожалуй, самый заметный гастрономический монофестиваль в Москве — это "Рыбная неделя". Он прошел уже в четвертый раз, и вновь популярность этого события среди москвичей превзошла все ожидания. На площадках побывали более двух миллионов гостей, они приобрели более 144 тонн рыбы", — отметила Сергунина.

Как рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, за время фестиваля было продано 42,7 тысячи килограммов охлажденной рыбы, около 36 тысяч килограммов копченой, 34,2 тысячи замороженной, а также 31,5 тысячи килограммов сельди.

"Также гости приобрели 71,4 тысячи упаковок консервов и пресервов и 5473 устрицы. Хитами торговой программы стали атлантическая сельдь, рыба-попугай, сибас, дорадо, барабулька, а также камчатский краб и осьминоги", — добавил Немерюк.

Всего гости фестиваля съели 250 тысяч различных блюд и выпили 100 тысяч напитков.

"Рыбная неделя" прошла в Москве с 17 по 27 мая на семи городских площадках. В фестивале приняли участие 40 предприятий из главных рыбодобывающих регионов страны. Как ранее сообщили агентству в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", самыми любимыми блюдами гостей стали турецкие сэндвичи с балыком из скумбрии, азиатский суп том-ям и сахалинская корюшка во фритюре.