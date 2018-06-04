Росатом поможет разработать национальный проект по экологии

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Представители госкорпорации "Росатом" и предприятия Росатома "РосРАО" вошли в межведомственную рабочую группу Минприроды России по вопросам подготовки национального проекта "Экология", соответствующий приказ подписал глава ведомства Дмитрий Кобылкин, сообщила пресс-служба "РосРАО".

Ранее Кобылкин поручил структурным подразделениям Минприроды и подведомственным федеральным агентствам и службам разработать национальный проект "Экология" в целях реализации майского указа президента России.

Росатом давно активно работает в экологическом направлении. Речь, прежде всего, идет о комплексном обеспечении ядерной и радиационной безопасности в РФ путем решения первоочередных проблем так называемого ядерного наследия и создания объектов инфраструктуры по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, необходимой для перевода объектов ядерного наследия в безопасное состояние с их последующей ликвидацией. Эти работы выполняются в рамках федеральной целевой программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.

Кроме того, Росатом участвует в экологических проектах вне контура атомной отрасли. Так, энергомашиностроительный дивизион Росатома холдинг "Атомэнергомаш" поставит в 2019-2020 годах оборудование для мусоросжигательных электростанций компании "РТ-Инвест" (входит в Ростех) в Московской области,

Ранее сообщалось, что Росатом может стать федеральным оператором по обращению с опасными отходами, соответствующий законопроект подготовило Минприроды. Такое решение было принято с учетом успешного опыта Росатома в реализации государственной политики в области обращения с радиоактивными отходами, а также наличия современных технологий комплексного обращения с особо опасными отходами при развитой управленческой и производственной инфраструктуре.