МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин представил президенту РФ Владимиру Путину предложения для улучшения безопасности детского отдыха, говорится в сообщении СК.

"Очевидно, что детский отдых должен быть организован с выполнением всех надлежащих правил безопасности. Само понятие "право ребенка на отдых и оздоровление" должно получить правовое наполнение и правовые гарантии реализации. Соответствующие предложения представлены председателем Следственного комитета главе государства", — приводятся в сообщении слова старшего помощника председателя СК Игоря Комиссарова.

По данным СК, более 630 детей пострадали в результате несчастных случаев за время летнего отдыха в 2017 году. За аналогичный период 2016 года пострадало почти 600 детей.

"Дети продолжают травмироваться и гибнуть в результате падения на них футбольных ворот. Мы насчитали 7 таких происшествий за лето 2017 года, летом 2016 года таких случаев было 5. Только за три летних месяца прошлого года, по нашим данным, в результате утопления погибло свыше 200 несовершеннолетних", — сообщил Комиссаров.

Он добавил, что электротравмы получили практически два десятка детей. Во многих случаях они были несовместимы с жизнью. Почти столько же пострадало в результате происшествий на заброшенных стройках и других объектах.