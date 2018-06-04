Власти Ставрополья попросят вернуть аграриям часть затрат на ГСМ

ПЯТИГОРСК, 4 июн — РИА Новости. Власти Ставрополья в связи с ростом цен на топливо обратятся в правительство РФ с просьбой вернуть аграриям часть затрат на горюче-смазочные материалы в преддверии уборки урожая, сообщает пресс-служба краевого губернатора.

"Губернатор края Владимир Владимиров выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на топливо. Он поручил подготовить обращение в правительство РФ по обеспечению мер поддержки для сельхозпроизводителей в виде возврата части затрат на ГСМ из средств бюджета", — говорится в сообщении.

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Так, по данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год назад за аналогичный период рост был 4,9%), а уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр.

В конце мая вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщал, что власти РФ приняли решение снизить акцизы на дизтопливо на 2 тысячи рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3 тысячи рублей для стабилизации цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Снижение должно произойти не позднее 1 июля.

Как отмечают власти края, на фоне сохранения цен на сельхозпродукцию на прежнем уровне сельскохозяйственные предприятия находятся в непростой ситуации.

По данным пресс-службы, уборка в Ставропольском крае начнется в 20-х числах июня, аграрии к ней готовы. "Для проведения работ планируется закупить 360 новых комбайнов, большая часть которых уже приобретена. Вместе с тем, ситуацию осложняет почвенная засуха в восточных районах края, которая может привести к снижению урожайности", — добавляется в сообщении.