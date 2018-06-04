Борьба с коррупцией остается в приоритетах Счетной палаты, заявил Кудрин

Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время встречи. 4 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время встречи. 4 июня 2018

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Борьба с коррупцией остается в приоритетах Счетной палаты, заявил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Также мы говорили о необходимости дополнительной открытости работы министерств и ведомств. Потому что, чтобы оценивать результат, нужно больше данных сделать открытыми, которые обсуждаются и могут анализироваться", — сказал Кудрин.

"Соответственно, и работа по борьбе с коррупцией тоже остается в приоритетах Счетной палаты", — добавил он.

"Очень хорошо", — заключил Путин.