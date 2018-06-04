Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи. 4 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи. 4 июня 2018

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Число обращений в адрес уполномоченных по правам ребенка в России, касающихся системы образования, выросло на 83%, что может быть связано с повышенным запросом россиян к этой сфере, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова на встрече с главой государства Владимиром Путиным, об этом говорится в стенограмме, размещенной на сайте Кремля.

В понедельник Кузнецова представила Путину ежегодный отчет о деятельности уполномоченных по правам ребенка.

"В целом, казалось бы, тенденции не изменились, то есть лидируют по количеству обращений имущественные запросы. В том же порядке и вопросы, касающиеся семейных отношений, детско-родительских отношений. Но что настораживает, что на 83% выросло число обращений, связанных с системой образования. Возможно, это связано, в том числе, и с повышенным запросом к этой системе", — сказала Кузнецова.

По ее словам, запросы в адрес уполномоченных поступают различного характера: есть вопросы по качеству и доступности образования, образования детей с особенностями развития, а также с темой воспитания.

Кузнецова считает важным "дать ребенку не только образование, но и возможность развиваться", воспитывать его как личность, а не просто давать "конкретный объем знаний". "В этой части мы активно работаем с министерством образования, министерством просвещения сейчас", — добавила детский омбудсмен.

Она напомнила, что на недавнем съезде уполномоченных Рособрнадзор предложил создать специальную группу для оценки, в том числе, качества воспитательного компонента в школе. По ее словам, уполномоченные также подготовили целый план мероприятий, посвященный информационной и образовательной безопасности детей, в который вошла и тема воспитания. Кузнецова отметила, что часть предложений уже проработана с ведомствами, а часть "нуждается в дальнейшем согласовании".