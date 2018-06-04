Кузнецова предложила передать жилищные вопросы детей-сирот в Минстрой

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Очередь на жилье для детей-сирот растет, систему получения такого жилья нужно серьезно и внимательно изучить, заявила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, предложив передать эти вопросы из системы образования в профильное ведомство, например, Минстрой.

"Хотелось бы еще отметить один важный вопрос, который на самом деле достаточно больной, он известен практически всем – это жилье для детей-сирот. Но я не могу его не поднять, потому что в последнее время очередь на жилье детей из числа детей-сирот все растет … и порождаются, к сожалению, не совсем хорошие практики в субъектах, когда на почве учреждения двух уже очередей (одна – естественная очередь, вторая – по судебным решениям) получаются некорректные проекты, которые, в том числе, унижают наших детей, выпускников, детей-сирот. Конечно, мы активно пресекаем эти практики, но система нуждается в серьезном и внимательном изучении", — сказала Кузнецова, слова которой приводятся в стенограмме на сайте Кремля.

"Мы предлагаем, Владимир Владимирович, переместить зону ответственности за [жилищные] программы для детей-сирот из системы образования в профильное ведомство, например, Минстрой. Потому что, к сожалению, сейчас нет программ, есть лишь финансирование и контроль за расходованием средств", — добавила детский омбудсмен.

Также она отметила, что ряд субъектов даже этой возможностью не пользуются, а возвращают направленные для них средства, за что получают соответствующие санкции, "но, к сожалению, дети так и не получают квартиры".

"Поэтому разработка специальных программ совместно с Минстроем может стать тем ресурсом, наравне с теми программами, которые уже ими разработаны, может стать новым ресурсом и дать новую жизнь и новый вздох для этой программы", — отметила омбудсмен.

"Здесь озвучены наши предложения, Владимир Владимирович, по решению, конечно, важной работы с курирующими ведомствами, но первое понимание у нас совершенно едино с министерством просвещения по этому вопросу", — заключила Кузнецова.