Кузнецова предложила передать жилищные вопросы детей-сирот в Минстрой

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Очередь на жилье для детей-сирот растет, систему получения такого жилья нужно серьезно и внимательно изучить, заявила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, предложив передать эти вопросы из системы образования в профильное ведомство, например, Минстрой.
"Мы предлагаем, Владимир Владимирович, переместить зону ответственности за [жилищные] программы для детей-сирот из системы образования в профильное ведомство, например, Минстрой. Потому что, к сожалению, сейчас нет программ, есть лишь финансирование и контроль за расходованием средств", — добавила детский омбудсмен.
Также она отметила, что ряд субъектов даже этой возможностью не пользуются, а возвращают направленные для них средства, за что получают соответствующие санкции, "но, к сожалению, дети так и не получают квартиры".
"Здесь озвучены наши предложения, Владимир Владимирович, по решению, конечно, важной работы с курирующими ведомствами, но первое понимание у нас совершенно едино с министерством просвещения по этому вопросу", — заключила Кузнецова.