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Общество

Правительство узаконит в уставе РАН правила выборов главы Академии наук

14:1504.06.2018
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фотоЗдание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Новые правила выборов президента Российской академии наук будут прописаны в уставе РАН, проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован в понедельник на официальном портале проектов нормативных актов.

Изменения, которые вносятся в устав Академии наук, узаконивают процедуру избрания и назначения главы РАН, по которой проходили выборы руководства РАН в 2017 году. Согласно этим изменениям, президиум Академии наук представляет на согласование в правительство РФ выдвинутых в установленном порядке кандидатов на должность президента РАН.

Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Для победы на выборах президента РАН на общем собрании Академии наук кандидату на эту должность достаточно набрать простое большинство голосов (ранее требовалось заручиться поддержкой не менее чем двух третей участников общего собрания, участвующих в выборах). Избранный глава РАН утверждается в должности и освобождается от нее президентом РФ.

В случае, если кабинет министров согласовал менее двух кандидатов на должность президента Академии наук, либо ни один из выдвинутых кандидатов не получил на выборах более половины голосов, или все кандидаты сняли свои кандидатуры до проведения голосования, либо президент РФ не утвердил в должности избранного главу РАН, назначаются повторные выборы. На период до их проведения исполнение обязанностей главы РАН возлагается президентом страны по предложению правительства на одного из академиков РАН.

В случае досрочного прекращения осуществления главой РАН своих полномочий исполнение его обязанностей возлагается президентом РФ по предложению правительства на одного из вице-президентов РАН.

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© Фото : Пресс-служба МФТИ
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Проектом постановления также уточняются порядок избрания вице-президентов РАН, главного ученого секретаря президиума РАН, академиков-секретарей отделений РАН, членов президиума РАН в случае досрочного прекращения их полномочий.

Выборы, проходившие по новой схеме

Первые после начала в 2013 году реформы системы государственных академий наук выборы президента "объединенной" РАН изначально должны были пройти на ее общем собрании в конце марта 2017 года.

Кандидатами в президенты РАН были зарегистрированы возглавлявший тогда Академию наук академик Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований, специалист по лазерной физике, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академик Владислав Панченко и специалист в области наук о живом, директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта академик Александр Макаров.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев. Архивное фото
© Виталий Белоусов
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Но тогда выборы не состоялись: практически на открытии общего собрания все они сняли свои кандидатуры. Это решение было принято для того, чтобы, как поясняло руководство РАН, дать возможность доработать правила выборов президента Академии наук и ее устав, сделав их более совершенными и демократичными. Выборы было решено сдвинуть на осень.

Полномочия Фортова на посту президента РАН истекли 27 марта. Распоряжением правительства РФ 23 марта исполняющим обязанности главы РАН был назначен Валерий Козлов. Вскоре в апреле президиум РАН утвердил новое положение о выборах президента Академии наук и дату их проведения — 26 сентября. Тем самым Академия наук фактически начала новую выборную кампанию.

В июле Госдума приняла законопроект о новом порядке избрания президента РАН. Согласно документу, кандидатуры на пост руководителя Академии наук теперь должны были одобряться правительством.

Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Новыми кандидатами на пост президента РАН были выдвинуты семь человек: генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ, Москва) Евгений Каблов, директор АО "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон" (Зеленоград) Геннадий Красников, научный руководитель Института океанологии имени Ширшова (Москва) Роберт Нигматулин, Владислав Панченко, председатель Совета по науке при Минобрнауки РФ, проректор МГУ имени Ломоносова Алексей Хохлов, директор Института прикладной физики (Нижний Новгород) Александр Сергеев, директор Института иммунологии и физиологии (Екатеринбург) Валерий Черешнев.

В конце августа кабинет министров утвердил пятерых кандидатов: Каблова, Красникова, Нигматулина, Панченко и Сергеева. Позже Хохлов выступил в поддержку Сергеева.

Двадцать шестого сентября в ходе выборов на общем собрании РАН победу во втором туре голосования со значительным перевесом (почти 75% голосов "за") одержал Александр Сергеев. На следующий день президент РФ Владимир Путин утвердил Сергеева в должности главы РАН. На общем собрании был избран и новый состав президиума Академии наук — постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган ее управления.

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