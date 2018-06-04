Работу глав регионов могут начать оценивать и по "детскому компоненту"

Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи. 4 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи. 4 июня 2018

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручит администрации и правительству проработать вопрос о введении в критерии эффективности деятельности глав регионов "детский компонент".

С таким предложением выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова на встрече с Путиным в понедельник, стенограмма их беседы размещена на сайте Кремля.

"Мне бы хотелось поблагодарить вас за майские указы, которые вышли. Мы с особенным энтузиазмом восприняли, так как большая часть посвящена будущему, а значит, посвящена нашим детям. В этой части хочется отметить, что сегодня существуют различные критерии оценки деятельности глав субъектов РФ. И в первый год "Десятилетия детства" в соответствии с указом, который вы подписали, нам бы хотелось, чтобы показателей, которыми измеряют качество детской политики, было больше. В связи с этим мы подготовили предложения, по которым просим рассмотреть возможность введения в критерий эффективности деятельности глав субъектов Российской Федерации детского компонента, чтобы все-таки эта тема была одной из приоритетных сегодня наравне с формированием экономической привлекательности, инвестиционной привлекательности субъектов и так далее", — заявила на встрече Кузнецова.

С ее точки зрения, это поспособствует возрастанию роли темы детства в региональной политике.

"Давайте я администрации и правительству поручу это проработать как следует, с тем чтобы это было реализуемо", — ответил на предложение Кузнецовой Путин.