Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи. 4 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи. 4 июня 2018

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка РФ Анной Кузнецовой пообещал вернуться к вопросу об обеспечении лекарственными препаратами детей с орфанными (редкими) заболеваниями, сообщается на сайте Кремля.

"Неоднократно уже к этому вопросу возвращались, и до сих пор там нет нужного порядка. Обязательно вернемся к этому", — сказал Путин, слова которого приводятся в сообщении.

Кузнецова рассказала, что вопрос обеспечения лекарствами был проработан с соответствующими ведомствами, после чего были выработаны предложения о необходимости централизации закупочных процедур так как разница между розничной продажей, которой сейчас пользуются субъекты Российской Федерации, и оптовой закупкой достаточно велика.

"Приведу простой пример, из последних обращений – цена на препарат по закупочной стоимости составляла более 30 миллионов рублей, а препарат, купленный вне закупок, стоил 6 миллионов. Такой разбег цен заставляет говорить о необходимости внимания к ценообразованию. Это позволит сэкономить достаточные средства, если будут централизованные закупки, в том числе", — сказала она.