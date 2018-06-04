Роскомнадзор удалил пиратские копии фильма "Анон" со 169 страниц сайтов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда удалил пиратские копии вышедшего в мае в российский прокат фильма "Анон" со 169 страниц сайтов, сообщает ведомство.
Отмечается, что остальные 10 интернет-ресурсов, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, блокируются операторами связи.
Американский фантастический триллер "Анон" снял новозеландский режиссер Эндрю Никкол, известный по фильму "Гаттака". Автор вновь поднимает проблему влияния новых технологий на свободу человека.