Роскомнадзор удалил пиратские копии фильма "Анон" со 169 страниц сайтов

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда удалил пиратские копии вышедшего в мае в российский прокат фильма "Анон" со 169 страниц сайтов, сообщает ведомство.

"Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма направлены в адрес владельцев 265 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены со 169 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 86", — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные 10 интернет-ресурсов, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, блокируются операторами связи.

Американский фантастический триллер "Анон" снял новозеландский режиссер Эндрю Никкол, известный по фильму "Гаттака". Автор вновь поднимает проблему влияния новых технологий на свободу человека.