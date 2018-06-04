Детский омбудсмен представит Путину доклад о ситуации с правами ребенка

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и заслушает ее ежегодный доклад о ситуации с правами ребенка в России, а также обсудит вопросы, связанные с защитой детства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Из рабочих встреч… встреча с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой. Она традиционно представит, во-первых, ежегодный доклад главе государства и традиционно поговорит о наиболее острых вопросах, которые связаны как раз с защитой детства", — сказал Песков.