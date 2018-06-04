МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Команда предприятия "ТольяттиАзот" стала победителем командных единоборств на спортивном фестивале "Химфест", который был приурочен к празднованию Дня химика и прошел в выходные в Екатерининском парке Москвы.

Как сообщили организаторы, в этом году в парке собрались с семьями более 750 работников 30 химических предприятий и НИИ из различных регионов страны. Спортивная программа включала масс-старт в 800 метров и командные единоборства. Химики попробовали силы в дартсе, армрестлинге, бросках в баскетбольное кольцо и в других состязаниях, а также в викторине по химии. Для интеллектуалов проходил шахматный турнир — сеанс одновременной игры на пяти досках. Победителем масс-старта стал представитель компании ПАО "Акрон". В шахматном турнире лучшей стала команда компании "ФосАгро".

© Фото : Минпромторг РФ Команды 30 предприятий химпрома собрались на праздник "ХимФест" в Москве © Фото : Минпромторг РФ Команды 30 предприятий химпрома собрались на праздник "ХимФест" в Москве

На фестивале также работала детская площадка с химическими викторинами и мастер-классами.

© Фото : Минпромторг РФ Команды 30 предприятий химпрома собрались на праздник "ХимФест" в Москве © Фото : Минпромторг РФ Команды 30 предприятий химпрома собрались на праздник "ХимФест" в Москве

"Фестиваль "Химфест" мы проводим во второй раз. Мы хотим, чтобы этот праздник стал площадкой для объединения химиков со всей России, где они смогут пообщаться, посоревноваться и почувствовать себя частью очень важного в масштабах нашей страны дела. Являясь драйвером экономического роста, Химпром России включает в себя отрасли, составляющие базу научно-технического прогресса. И многое зависит от трудовых коллективов, которые мы сегодня здесь видим, от их профессионализма и желания расти вместе с химической промышленностью", — сказал на открытии "ХимФеста" директор департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ Владимир Потапкин.