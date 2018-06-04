Министр экологии Подмосковья рассказал о стандарте по переработке мусора

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган на заседании общественной палаты Подмосковья рассказал, в чем будет заключаться новый экологический стандарт по переработке мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион первым в стране введет новый экологический стандарт, который будет предполагать уникальные современные технологии утилизации, переработки и захоронения мусора. По его словам, в Подмосковье будут построены комплексы, которые позволят на 50% сократить количество захороненных отходов, исключив раз и навсегда проблему запаха.

"Мы пришли к выводу, что нам необходимо первое — это раздельный сбор отходов на площадке, на территории, там, где находится бочки, контейнеры. Второе — нам необходимо промышленно разделять отходы. Следующее — это обязательное выделение органики, это именно то, что создает биореактор внутри полигона — это третий, очень важный элемент нашего стандарта. После этого дать еще возможность выделения горючих фракций", — сказал Коган.

Также он добавил, что цель, "которую мы перед собой поставили — это минимум 50% переработки всех отходов".

"Цель номер два — это ликвидация негативного воздействия на окружающую среду — 100%, чтобы не было запаха, чтобы не было фильтрата, чтобы отходы, которые остаются, бережно захоранивались, не создавая проблем", — заключил министр.

В свою очередь председатель общественный палаты Подмосковья Анатолий Торкунов отметил, что главное заключается в контроле введения подобных стандартов и их реализации.

"Здесь, конечно, нужно продумать механизм, потому что превратить работу этих предприятий в ужас было бы неправильно. Должна быть возможность у всех желающих, и особенно у регионов, где находится такое предприятие, следить за его работой через интернет, через хороший портал этого предприятия", — отметил Торкунов.

Также он добавил, что время от времени надо организовывать общественные проверки, "чтобы всем показывали, как работают эти предприятия".