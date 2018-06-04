Министр экологии Подмосковья рассказал о стандарте по переработке мусора

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган на заседании общественной палаты Подмосковья рассказал, в чем будет заключаться новый экологический стандарт по переработке мусора.
"Мы пришли к выводу, что нам необходимо первое — это раздельный сбор отходов на площадке, на территории, там, где находится бочки, контейнеры. Второе — нам необходимо промышленно разделять отходы. Следующее — это обязательное выделение органики, это именно то, что создает биореактор внутри полигона — это третий, очень важный элемент нашего стандарта. После этого дать еще возможность выделения горючих фракций", — сказал Коган.
Также он добавил, что цель, "которую мы перед собой поставили — это минимум 50% переработки всех отходов".
В свою очередь председатель общественный палаты Подмосковья Анатолий Торкунов отметил, что главное заключается в контроле введения подобных стандартов и их реализации.
"Здесь, конечно, нужно продумать механизм, потому что превратить работу этих предприятий в ужас было бы неправильно. Должна быть возможность у всех желающих, и особенно у регионов, где находится такое предприятие, следить за его работой через интернет, через хороший портал этого предприятия", — отметил Торкунов.
Также он добавил, что время от времени надо организовывать общественные проверки, "чтобы всем показывали, как работают эти предприятия".