Акция по сбору пластиковых бутылок стартует в Московском зоопарке с 5 июня

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Акция "ЭкоМарафон" стартует в Московском зоопарке с 5 июня, в течение всего чемпионата мира по футболу москвичи и гости города смогут сдать пластиковые бутылки в специальные боксы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоопарка.

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"С 5 июня у нас начинается "ЭкоМарафон", мы установим специальные боксы, куда можно принести пластиковые бутылки. Мы поддерживаем борьбу с экологическим загрязнением, с пластиком, а сейчас будут люди приезжать на чемпионат мира, и каждый из них в летний сезон пьет в основном из пластиковых бутылок. Поэтому наши специалисты нашли пока единственный завод по переработке пластика. Потом этот пластик будет сдаваться на переработку, и мы получим большую пользу для природы", — рассказала РИА Новости директор зоопарка Светлана Акулова.‬

‪Так, в рамках акции на главном входе в зоосад будут установлены специальные станции сбора пластиковых бутылок. С 12.00 до 15.00 каждый желающий может принять участие в "ЭкоМарафоне" и принести пластиковые бутылки, которые впоследствии будут отправлены на переработку. ‬Отмечается, что пункты сбора пластика у Московского зоопарка будут работать в течение всего чемпионата мира по футболу, а ‪все участники акции получат специальные значки "Эко-волонтер". ‬

Как уточнили в пресс-службе зоопарка, 5 июня Московский зоопарк также планирует презентовать новейший образец системы раздельного сбора мусора, она в ближайшем будущем появится на территории зоопарка и позволит минимизировать его экологический след.

В день проведения "ЭкоМарафона" в зоопарке будет открыто несколько арт-объектов, сделанных из пластика и символизирующих глобальность данной проблемы. А юных гостей зоопарка ждут специальные мастер-классы, где им расскажут о том, как нужно правильно обращаться с пластиковыми бутылками и другими отходами, а также научат изготовлять из пластика необычные и полезные в быту изделия. Одновременно с этим в Открытом лектории зоопарка пройдет ряд лекций эко-активистов, посвященных ситуации с пластиком в Московском регионе.

"2018 год объявлен президентом РФ годом волонтеров. Мы бы хотели, чтобы каждый житель и гость столицы стал эко-волонтером и внес свою лепту в борьбу с проблемой пластикового загрязнения. Это наш город и наша экология. Чтобы иметь возможность и дальше любоваться деревьями, наблюдать за животными в лесопарках Москвы и дышать полной грудью, мы должны сделать все, что в наших силах. А начать можно с малого: достаточно начать сортировать мусор, выбрасывать пластик в специальные контейнеры. Давайте бороться за наше экологически благоприятное будущее вместе", — добавила Акулова.