Май в Новосибирской области стал самым холодным за историю метеонаблюдений

НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Май 2018 года в Новосибирской области стал самым холодным за всю более чем вековую историю метеонаблюдений, сообщила журналистам начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

"Крупная отрицательная аномалия в мае наблюдалась на всей территории юга Западной Сибири, но очаг холода располагался именно над Новосибирской областью. Температура была ниже нормы на 4-5 градусов. Для Новосибирской области это, пожалуй, самый холодный май за всю историю наблюдений", — сказала синоптик. По ее словам, в наиболее холодном 1969 году в области температура воздуха были ниже нормы всего на 2-3 градуса.

Лапчик отметила, что в мае этого года были побиты рекорды по самой низкой дневной температуре воздуха на 30 из 35 метеостанций в регионе. Дневная температура в самые холодные дни мая составляла от минус 1 до плюс 6 градусов.

"К тому же особенностью этого мая были практически ежедневные обильные осадки в виде дождя и снега, которые в целом за месяц сформировали сумму осадков в 1,5-3 раза выше нормы. Самые обильные осадки выпали в Новосибирской области. К тому же май был очень ветреный", — рассказала она.

Синоптик отметила, что все аномалии обусловлены устойчивым северо-западным поступлением воздушных масс на юг Западной Сибири. В целом, по ее словам, май в Сибири обычно проходит при чередовании холодных арктических воздушных масс и теплых масс из Азии. "Обычно в мае мы сталкивались с частым поступлением южного воздуха из районов Казахстана. В этом году было нехарактерным то, что "северный" процесс практически не прерывался. При смещении на Новосибирскую область холодные циклоны приносили такую погоду", — сказала она.

Ранее начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Григорьев сообщал журналистам, что май практически во всех регионах юга Западной Сибири стал самым холодным и дождливым с 1969 года.