Борт МЧС эвакуировал тяжелобольного ребенка из Грозного в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Самолет Ан-148 МЧС России провел санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольного ребенка из Грозного в Екатеринбург, сообщает ГУМЧС РФ по Свердловской области.

"Пациент нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Спецборт МЧС России, совершавший санитарный рейс, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полета", — говорится в сообщении.

На протяжении всей операции госпитализируемого пациента сопровождали специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ, добавили в ведомстве.

В Екатеринбурге пациента доставили в специализированное медицинское учреждение, где ему будет оказана необходимая помощь, уточняет ГУМЧС.