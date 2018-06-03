На Кубани нашли останки шести красноармейцев

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) вместе с поисковым отрядом "Волчьи ворота" нашли останки шести бойцов Красной армии в урочище "Орлова щель" на Кубани, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Захоронение останков военнослужащих состоится 22 июня в урочище "Поднависла" под Горячим Ключом на Кубани.

"На Кубани поисковая команда ракетного соединения Южного военного округа совместно с поисковым отрядом "Волчьи ворота" нашли останки шести бойцов Красной армии, погибших при освобождении Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков", — сказал Астафьев.

Из найденных останков по фамилии и инициалам на фляжке удалось опознать краснофлотца 76-ой бригады морской пехоты 30-ой Иркутской стрелковой дивизии Гарковченко Николая Яковлевича 1913 года рождения.

Астафьев рассказал, что в соединениях и воинских частях округа сформированы 70 поисковых команд, которые выявят неизвестные воинские захоронения, установят личности погибших и пропавших без вести. "Поисковые работы организованы в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Северной Осетии, на Ставрополье и в Крыму", — уточнил полковник.