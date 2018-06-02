Кузнецова призвала не допускать халатного отношения к работе с детьми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Халатность во время обращения с опасными веществами рядом с детьми в иркутском торговом центре была недопустима, заявила детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова журналистам во время рабочего визита в Ленинградскую область.

"Наверно, ни один федеральный закон, даже самый совершенный, не может нам гарантировать его исполнение, пока рядом с детьми не окажутся ответственные люди… А в случае с Иркутском просто руками разводишь, после кемеровской трагедии с такой халатностью относиться к опасным веществам рядом с детьми — это недопустимо", — сказала Кузнецова.

По ее словам, "сегодня много видов отдыха, и нужны минимальные подходы, чтобы обеспечить безопасность наших детей". "Родители хотят, чтобы у детей было много разных возможностей образования, развлечения, отдыха, важно со стороны государства сделать их безопасными", — добавила омбудсмен.

В пятницу восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет были госпитализированы с ожогами 1-2 степени, которые они получили во время шоу в научно-развлекательном центре "Гравитация", находящемся в ТРЦ "КомсоМОЛЛ" в Иркутске. По данным следствия, в ТРЦ во время демонстрации химических опытов экскурсоводы использовали жидкий азот, электричество и реактивы. Во время представления воспламеняющийся газ попал на газовую горелку и вспыхнул. В результате дети, сидящие в первом ряду, получили ожоги. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, задержаны директор и экскурсоводы научно-развлекательного центра.

В субботу министерство здравоохранения региона сообщило, что состояние получивших ожоги детей медики оценивают как стабильное, отрицательной динамики нет. Также стало известно, что деятельность научно-развлекательного центра "Гравитация" приостановлена.