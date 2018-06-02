Бастрыкин оценил криминогенную обстановку в Уральском федеральном округе

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Магнитогорске, в ходе которого заявил о том, что в Уральском федеральном округе сократилось количество преступлений, говорится в сообщении СК.

"В округе зарегистрировано сокращение числа убийств и покушений на убийство, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего", — приводится слова Бастрыкина в сообщении.

При этом он отметил, что в январе – апреле 2018 года количество зарегистрированных преступлений сократилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 61792 случаев.

По его словам, число изнасилований и покушений на изнасилование увеличилось на 50,5%, до 164 преступлений. Наибольший рост количества изнасилований и покушений на изнасилование отмечен в Свердловской области: с 50 до 104.

Раскрываемость убийств и покушений на убийство составила 95,3%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего – 98%, изнасилований (покушений на изнасилование) – 96,3%, что сопоставимо со среднероссийскими показателями, уточнил председатель СК РФ.

Бастрыкин напомнил о надлежащем рассмотрении обращений граждан, подчеркнув, что "в результате невнимания к поступающим заявлениям люди обращаются в центральный аппарат Следственного комитета и на личный прием". Он призывал руководителей "быть внимательными к чаяниям граждан и требовательными к своим подчиненным" в этом вопросе.